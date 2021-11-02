ترتيب الدوري الانجليزي..تشيلسي يبتعد عن ليفربول، واليونايتد ينتفض

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين 1 فبراير 2021 في ختام الجولة العاشرة، والتي شهدت فوز ولفرهامبتون على ايفرتون.

عمق ولفرهامبتون جراح ضيفه إيفرتون بالفوز عليه 2-1 في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي، ما سيزيد النقمة على المدرب الإسباني رافايل بينيتيس لاسيما أن الكثيرين عارضوا التعاقد معه هذا الموسم بما أنه أشرف سابقاً على الجار اللدود ليفربول.

وبدأ بينيتيس مشواره مع القطب الأزرق للمدينة بأربعة انتصارات وتعادل في المباريات الخمس الأولى، بينها واحدة في كأس الرابطة، ما خفف من حدة المعارضة التي واجهها من جمهور النادي.

لكن الأمور بدأت تتدهور تدريجياً بعد الخسارة الأولى في الدوري الانجليزي بثلاثية نظيفة أمام أستون فيلا، إذ خرج بعدها الـ”توفيز” من الدور الثالث لكأس الرابطة على يد كوينز بارك رينجرز الذي يلعب في المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب)، ثم، وبعد الفوز في البريميرليج على نوريتش سيتي ثم التعادل مع مانشستر يونايتد، جاءت هزيمة اليوم أمام ولفرهامبتون لتكون الثالثة توالياً.

ولن يكون أمام بينيتيس فرصة لالتقاط أنفاسه إذ أن إيفرتون مدعو لمواجهة توتنهام ومانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلتين المقبلتين، ثم، وبعد لقاء برنتفورد في المرحلة الثالثة عشرة، سيتواجه مع جاره ليفربول وأرسنال توالياً.

وبالهزيمة الرابعة للموسم والتي حسمت في الشوط الأول بعدما تخلف الضيوف بهدفين سجلهما ماكس كيلمان (28) والمكسيكي راوول خيمينيس (32) قبل أن يقلص النيجيري أليكس أيوبي الفارق في الشوط الثاني (66)، تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز التاسع فيما بات رصيد ولفرهامبتون، بعد فوزه الرابع في آخر خمس مراحل في سلسلة لم يذق خلالها طعم الهزيمة، 16 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام برايتون ونقطة خلف كل من مانشستر يونايتد وأرسنال الخامس والسادس توالياً.

كان تشيلسي قد أنفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه على نيوكاسل برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، واستغل تعثر مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام كريستال بالاس ليبتعد عن وصيفه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفارق خمس نقاط.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الانجليزي يوم الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، بمباراة ساوثمهامبتون واستون فيلا، وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت المقبل بخمس مباريات لعل أبرزها ديربي مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي على ملعب أولد ترافورد، على ان تختتم الجولة الـ 11 يوم الاحد بأربع مباريات.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة العاشرة

1- تشيلسي (25 نقطة)

2- ليفربول (22 نقطة)

3- مانشستر سيتي (20 نقطة)

4- وست هام يونايتد (20 نقطة)

5- مانشستر يونايتد (17 نقطة)

6- ارسنال (17 نقطة)

7- ولفرهامبتون (16 نقطة)

8- برايتون (16 نقطة)

9- توتنهام هوتسبير (15 نقطة)

10- ايفرتون (14 نقطة)

11- ليستر سيتي (14 نقطة)

12- برنتفورد (12 نقطة)

13- كريستال بالاس (12 نقطة)

14- ساوثهامبتون (11 نقطة)

15- استون فيلا (10 نقاط)

16- واتفورد (10 نقاط)

17- ليدز يونايتد (10 نقاط)

18- بيرلني (7 نقاط)

19- نيوكاسل يونايتد (4 نقاط)

20- نوريتش سيتي (نقطتين)