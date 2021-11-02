جدول ترتيب الدوري التونسي قبل مباريات الجولة الرابعة «المنستيري بالعلامة الكاملة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري التونسي «الرابطة التونسية المحترفة»، قبل مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة المقرر لها يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021.

الجدير بالذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر إقامة مسابقة الدوري التونسي 2021/2022 بنظام المجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 8 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة البطل والوصيف بالإضافة إلى صاحب المركز الثالث لخوض مباريات المرحلة الثانية الفاصلة، والتي ستلعب بنظام الدوري ذهابًا وإيابًا لتحديد البطل.

وسيحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة خلال المرحلة الأولى على 3 نقاط كحافز، مقابل حصول صاحبي المركز الثاني على نقطتين، وصاحبي المركز الثالث على نقطة وحيدة.

وبعد مرور 3 جولات يتصدر اتحاد تطاوين المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وذلك على حساب الترجي والصفاقسي، أما المجموعة الثانية فيتربع على صدارتها الاتحاد المنستيري بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، على حساب النجم والنادي الأفريقي.

وتمتلك 8 أندية من المجموعة الأولى والثانية مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بسبب ارتباط 4 أندية منه بمنافسات الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدول ترتيب الدوري التونسي قبل مباريات الجولة الرابعة (المجموعة الأولى)

1- اتحاد تطاوين – 7 نقاط – لعب 3.

2- الترجي – 6 نقاط – لعب 2.

3- أمل حمام سوسة – 4 نقاط – لعب 2.

4- النادي الصفاقسي – 3 نقاط – لعب 2.

5- نجم المتلوي – نقطتين – لعب 2.

6- اتحاد بن قردان – نقطة واحدة – لعب 2.

7- النادي البنزرتي – نقطة واحدة – لعب 3.

8- نادي حمام الأنف – 0 نقاط – لعب 2.

المجموعة الثانية

1- الاتحاد المنستيري – 9 نقاط – لعب 3

2- الأولمبي الباجي – 6 نقاط – لعب 3

3- النادي الأفريقي – 4 نقاط – لعب 3

4- هلال الشابة – 4 نقاط – لعب 3

5- النجم الساحلي – 3 نقاط – لعب 2

6- مستقبل الرجيش – نقطتين – لعب 3

7- الترجي الجرجيسي – نقطتين – لعب 3

8- مستقبل سليمان – 0 نقاط – لعب 2

مباريات الجولة الرابعة بالدوري التونسي 2021/2022

الصفاقسي : اتحاد تطاوين – المجموعة 1 – الأربعاء 3 نوفمبر 2021.

نادي حمام الأنف : النادي البنزرتي – المجموعة 1 – الأربعاء 3 نوفمبر 2021.

اتحاد بن قردان : الترجي – المجموعة 1 – الأربعاء 3 نوفمبر 2021.

النجم الساحلي : الترجي الجرجيسي – المجموعة 2 – الخميس 4 نوفمبر 2021.

مستقبل سليمان : الاتحاد المنستيري – المجموعة 2 – الخميس 4 نوفمبر 2021.

مستقبل الرجيش : هلال الشابة – المجموعة 2 – الخميس 4 نوفمبر 2021.

النادي الأفريقي : الأولمبي الباجي – المجموعة 2 – الخميس 4 نوفمبر 2021.