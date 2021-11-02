تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2021، في ختام الجولة الثانية، والتي شهدت الفوز الأول لغزل المحلة في المسابقة المحلية.

حقق غزل المحلة فوزه الأول في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-22، عقب تغلبه على مضيفه الشرقية للدخان بنتيجة 3-2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.

وأحكم غزل المحلة سيطرته على المباراة وتقدم بهدفين في خمس دقائق عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 27 وأحمد غنيم في الدقيقة 32.

وبعد ثلاث دقائق من الهدف الثاني لغزل المحلة، عاد الشرقية للدخان ونجح في تسجيل الهدف الأول له عن طريق أحمد متعب، قبل أن يسجل هشام عادل الهدف الثالث لغزل المحلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 75 نجح الشرقية للدخان في إضافة الهدف الثاني عن طريق محمد حسن.

وكان غزل المحلة قد استهل الموسم بالتعادل مع المصري 1-1، فيما خسر الشرقية للدخان أمام المقاولون العرب صفر 1-صفر.

وفي مباراة آخرى خيم التعادل السلبي على مباراة المصري البورسعيدي وضيفه سموحة، ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة من أحداثها، ليحصل كل واحد منهما على نقطة.

وفشل كلا الفريقين في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، حيث كان المصري قد تعادل مع غزل المحلة 1-1، فيما فشل سموحة في الحفاظ على تقدمه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في المرحلة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل حيث ستلعب خمس مباريات، على ان تختتم الجولة يوم الجمعة الموافق 4 فبراير الجاري بلقاء القمة بين الزمالك والاهلي.

كان الأهلي والزمالك قد حققا الفوز في أول مباراتين لهما في المسابقة، حيث اكتسح الأهلي مضيفه الإسماعيلي أولا بنتيجة 4 / صفر، قبل أن يتغلب في المرحلة الثانية على البنك الأهلي 1 / صفر، فيما فاز الزمالك بنتيجة 2 / صفر على كل من إنبي وطلائع الجبش على الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الثانية

1- الاهلي (6 نقاط)

2- الزمالك (6 نقاط)

3- بيراميدز (6 نقاط)

4- الاتحاد السكندري (4 نقاط)

5- غزل المحلة (4 نقاط)

6- سيراميكا كليوباترا (4 نقاط)

7- البنك الاهلي (3 نقاط)

8- مصر المقاصة (3 نقاط)

9- المقاولون العرب (3 نقاط)

10- فيوتشر (3 نقاط)

11- إنبي (3 نقاط)

12- سموحة (نقطتين)

13- المصري البورسعيدي (نقطتين)

14- الجونة (نقطة)

15- الشرقية للدخان (بدون نقاط)

16- فاركز (بدون نقاط)

17- الاسماعيلي (بدون نقاط)

18- طلائع الجيش (بدون نقاط)