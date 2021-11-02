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الامارات | توتنهام يقيل المدرب نونو

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لندن ■ رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن توتنهام هوتسبير، أمس، عن إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو، عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، ليتراجع الفريق اللندني للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتصدر توتنهام الدوري في أغسطس الماضي عقب الفوز بأول ثلاث مباريات، لكنه خسر خمس مرات بعدها، ويبتعد الآن بفارق 10 نقاط عن المتصدر . كما أُعفي طاقم نونو من مهمته ولم يعلن النادي عن خليفة المدرب البرتغالي. وتولى نونو (47 عاماً) قيادة توتنهام خلفاً لجوزيه مورينيو بعقد لمدة عامين في يونيو الماضي بعد مسيرة مبهرة مع ولفرهامبتون.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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