الامارات | 6 سباقات في النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سباقات في النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية للموسم الرياضي 2021-2022، عن إطلاق النسخة السادسة، بإقامة ستة سباقات رئيسة إلى جانب عدد من السباقات التأهيلية في البطولة الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام أغلب سباقاتها الرئيسة في منطقة سيح السلم في دبي. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عمير بن جمعة الفلاسي: «بفضل توجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حققت هذه البطولة خلال النسخ الخمسة الماضية نجاحاً كبيراً على مستوى نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وأيضاً على مستوى تطوير مستويات الدرّاجين الهواة والمحترفين من أبناء الدولة ومن المقيمين على أرضنا الطيبة، وقد كانت الأرقام التي نرصدها في كل عام تحمل مؤشرات إيجابية كبيرة وكثيرة ونمواً يسهم في تعزيز مكانة هذه الرياضة المتكاملة في الدولة، وهو الأمر الذي جعلنا نواصل تقديم المزيد في كل نسخة لكي نكون بمستوى ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحقق الأهداف الكبيرة التي رسمها سموه للدورة».

وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة: «النسخة السادسة تحمل أهمية مضاعفة وهي أنها تقام في ذروة احتفالات الدولة بعام الخمسين، كما أنها تتزامن مع تنظيم الحدث الأكبر على الإطلاق على مستوى الاقتصاد والعلوم المتقدمة والسياحة والثقافة والرياضة والتعاون بين الشعوب، وغيرها من مجالات الحياة، وهو إكسبو دبي، ولذلك فإننا سعداء بأن نعلن أن سباقات البطولة ستتضمن سباقاً خاصاً جداً يشارك فيه الدرّاجون من فئة النخبة وهو سباق (حتّا- إكسبو) حيث تكون الانطلاقة من منطقة حتّا العزيزة علينا، والتي تعد من أجمل المناطق ذات الطبيعة الجبلية الساحرة ومناطق الجذب السياحي، فيما سيكون التتويج في قلب إكسبو، حيث يجتمع العالم للاحتفال والفرح، ولاشك أنها ستكون لحظة تاريخية لجميع المشاركين في الحدث كما ستكون لحظة مليئة بالفخر للأبطال الذين سيتم تتويجهم في قلب إكسبو الذي أصبح الآن قلب العالم».

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