الامارات | شباب الأهلي في اختبار صعب أمام «قاهر العميد»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي في اختبار صعب أمام «قاهر العميد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل شباب الأهلي ضيفاً على اتحاد كلباء عند الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويدرك «فرسان دبي» خطورة المواجهة، لاسيما أن كلباء هزم النصر «القوي» بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية التي تعادل فيها شباب الأهلي مع العين «المتصدر» 1-1.

وتعتبر المباراة اختباراً صعباً للفريقين، خصوصاً شباب الأهلي الذي يبلغ رصيده 15 نقطة في المركز الثالث، ويطمح للفوز واستمرار المنافسة على درع الدوري، بينما يتطلع اتحاد كلباء صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط إلى تحقيق ثالث انتصار له، ويبحث عن أول فوز له على شباب الأهلي في المواجهات المباشرة التي تميل لصالح الفرسان بثمانية انتصارات وأربعة تعادلات.

ويتمتع اتحاد كلباء بدفاع قوي، يمثله كل من فهد سبيل وعبدالسلام محمد وعمر الخديم ومهند العنزي ومحمد سبيل، ما يصعب من مهمة مهاجمي شباب الأهلي، ويراهن «النمور» على أن يواصل محترفه الشاب الغيني عثمان كمارا صناعته أو تسجيله للأهداف.

وعلى الرغم من فارق الإمكانات والتطلعات والمراكز، إلا أن شباب الأهلي لن يكون في مأمن عندما يزور ملاعب المنطقة الشرقية، وليس محظوظاً عندما يحل ضيفاً على أنديتها، وكان آخرها التعادل غير المتوقع مع العروبة.

يذكر أن آخر مواجهتين بين الفريقين انتهت لصالح شباب الأهلي بانتصارين (3-صفر) و(2-صفر)، بينما آخر تعادل حدث بينهما في 2017.

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