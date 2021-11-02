الامارات | «الحلول الفردية» سلاح العين أمام الظفرة في غياب كودجو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلول الفردية» سلاح العين أمام الظفرة في غياب كودجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يجد مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، خياراً أفضل من الاعتماد على «الحلول الفردية» في ظل غياب المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو، عن صفوف فريقه بداعي الإيقاف، وهي الطريقة التي أثبتت فاعليتها بشكل واضح في اختبار سابق خاضه «الزعيم» من دون هداف الدوري الذي يملك في رصيده تسعة أهداف.

ويستقبل «الزعيم»، متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، ضيفه الظفرة على استاد هزاع بن زايد في الساعة 18:00 من مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المواجهة التي يخوضها الفريق بهدف الفوز فقط لمواصلة البقاء في صدارة الترتيب، بعد تعثره في الجولة الماضية خارج ملعبه بالتعادل 1-1 أمام شباب الأهلي.

وكان فريق العين قد أشهر سلاح «الحلول الفردية» التي حسمت مواجهته أمام الإمارات ضمن مباراة الذهاب في بطولة كأس رابطة المحترفين، وهي المواجهة التي شهدت غياب لابا كودجو، لمشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، وخلال تلك تخلى «البنفسجي» عن أسلوبه المعتاد، المتمثل في الوصول لشباك المنافسين بالاعتماد على المهاجم التوغولي.

وسجل «الزعيم» في تلك المواجهة هدفين من خارج منطقة الجزاء لأول مرة منذ بداية الموسم، وبطريقة مهارية واستعراضية، مستفيداً من مهارة وتحركات ودقة تصويبات الثنائي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والمغربي سفيان رحيمي، اللذين سجلا هدفي المباراة.

في المقابل، يدخل فريق الظفرة مواجهة اليوم وفي رصيده سبع نقاط، ويقبع في المركز الـ11، ولا خيار أمامه أفضل من الفوز أو التعادل على أقل تقدير، إذ إن الخسارة قد تعني تدحرجه إلى المركز قبل الأخير في الجدول، وهو ما سيلقي على الفريق ومدربه البرازيلي الجديد ميكالي ضغوطاً أكبر.

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