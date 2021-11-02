الامارات | 22 حكمة كرة قدم فلسطينية يضبطن إيقاع مباريات الساحرة المستديرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 حكمة كرة قدم فلسطينية يضبطن إيقاع مباريات الساحرة المستديرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 22 حكمة من السيدات، ست منهن معتمدات رسمياً، من بينهن أربع حكمات يشاركن في إدارة دوري الاحتراف والاحتراف الجزئي، وبطولة الدوري في الدرجتين الثانية والثالثة، وحكمتان دوليتان تشاركان في إدارة المباريات على مستوى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وهن الحكمة الدولية المساعدة هبة سعدية، والحكمة الدولية في كرة القدم الخماسية ياسمين نيروخ، وذلك بحسب مدير دائرة التحكيم في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم الغروف.

ويصف الغروف مشاركة فتيات فلسطينيات في إدارة ساحة البطولات الدولية بالمكسب المهم للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حيث يسهم ذلك في ترقية تصنيفه ضمن الاتحادين الدولي والآسيوي، ويرفع عدد الحكام الفلسطينيين المعتمدين دولياً.

وقال الغروف لـ«الإمارات اليوم»: «منذ انطلاق دوري الاحتراف في فلسطين، استقطب اتحاد كرة القدم العنصر النسوي في مجال التحكيم الكروي، وأعددنا لهم دورات مكثفة في التحكيم، نظراً لأن ذلك يعد متطلباً أساسياً من متطلبات الاحتراف».

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