اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العين - الظفرة 18:00

كلباء - شباب الأهلي 18:00

الوصل - النصر 20:15

عجمان - الجزيرة 20:15

مالمو - 21:45

فولفسبورغ - ريد بول سالزبورغ 21:45

دينامو كييف - 00:00

بايرن ميونيخ - بنفيكا 00:00

أتلانتا - مانشستر يونايتد 00:00

يوفنتوس - سانت بطرسبرغ 00:00

فياريال - يونج بويز 00:00

إشبيلية - ليل 00:00

الدوري الأردني

الفيصلي - الحسين إربد 19:00

سحاب - البقعة 20:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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