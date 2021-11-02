الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العين - الظفرة 18:00
كلباء - شباب الأهلي 18:00
الوصل - النصر 20:15
عجمان - الجزيرة 20:15
مالمو - تشيلسي 21:45
فولفسبورغ - ريد بول سالزبورغ 21:45
دينامو كييف - برشلونة 00:00
بايرن ميونيخ - بنفيكا 00:00
أتلانتا - مانشستر يونايتد 00:00
يوفنتوس - سانت بطرسبرغ 00:00
فياريال - يونج بويز 00:00
إشبيلية - ليل 00:00
الدوري الأردني
الفيصلي - الحسين إربد 19:00
سحاب - البقعة 20:30
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