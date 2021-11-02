الامارات | منتخب بناء الأجسام يصل إلى برشلونة للمشاركة في بطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بناء الأجسام يصل إلى برشلونة للمشاركة في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، أمس، إلى برشلونة للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق الخميس المقبل. ويمثل منتخب بناء الأجسام: أيوب رزوقي والماس البلوشي وعبدالله رستم وموسى البلوشي وأحمد البلوشي وخالد الفلاسي وناصر الوحشي وسعيد الماس ومطر الظاهري وبدر يوسف. وفي الكلاسيك: جاسم الهرمودي وخالد البلوشي وعبدالله المطيري وخليفة برمان. وفي الفيزيك شعيب عبدالله ومحمود البلوكي وجمعة صالح وماجد رحماني وعلي النقبي وسيف جميل. وفي الماسكولار عبدالله درويش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news