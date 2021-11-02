شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الانضباط توصى بتقليص عقوبة شيكابالا والزمالك يطلب مشاركته بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أوصت بتقليص عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق، إلى شهرين.

وقال كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "مهلة اتحاد الكرة للاستئناف على قرار مركز التسوية والتحكيم تنتهي خلال ساعات ليصبح بعدها القرار واجب التنفيذ".

وأضاف كريم حسن شحاتة: "الزمالك يطالب بمشاركة شيكابالا في مباراة القمة أمام الأهلى يوم الجمعة المقبل باعتبار أن الأمر حق له".

واستفسر مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة، عن مصير الإلتماس الذى تقدم به محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من أجل رفع عقوبة الإيقاف التى وقعت عليه لمدة 8 اشهر على خلفية احتفالية تسليم الزمالك درع الدورى بالموسم المنصرم.

ويرغب مسئولو الزمالك فى معرفة مصير الإلتماس المقدم لرفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، خاصة أن التظلم الذى قُدم فى المرة الأولى تسبب فى تخفيض العقوبة من الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه للإيقاف 8 مباريات وغرامة 250 ألفا.

ويأمل الزمالك فى قبول اتحاد الكرة الالتماس الذى قدم ورفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، خاصة أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون المباراة الثالثة التى يغيب عنها شيكابالا منذ انطلاق الموسم.