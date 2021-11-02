شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية بدون نقاط بعد الجولة الثانية من الدورى.. و3 بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار اليوم الاثنين، على منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى العام، بعد إقامة مباراة غزل المحلة وإيسترن كومبانى آخر لقاءات الأسبوع الثانى.

وتمكنت 3 أندية فقط من الحصول على العلامة الكاملة بالفوز بالمباراتين هي الأهلى والزمالك وبيراميدز، بعد الحصول على 6 نقاط من مباراتين، فيما لم يحصل 4 فرق على أية نقاط حتى الآن، هي: الإسماعيلى وطلائع الجيش، والوافدان الجديدان فاركو وإيسترن كومبانى.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 26 هدفا مثلما شهدت الجولة الأولى، لتواصل مباريات الدورى الإثارة، والتي تشهد غزارة تهديفية كبيرة على عكس المواسم السابقة، وجاءت مباراة واحدة بدون أهداف، وهى مواجهة سموحة مع المصرى.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالى:

الاتحاد السكندرى 3 /2 فيوتشر

إنبى 3 /2 المقاولون العرب

المقاصة 2/ 0 الجونة

سيراميكا 2 /1 الإسماعيلى

فاركو 1 /2 بيراميدز

طلائع الجيش 0/ 2 أحمد سيد زيزو

الأهلى 1 / 0 البنك الأهلى

سموحة 0 /0 المصرى

غزل المحلة 3 /2 إيسترن كومبانى