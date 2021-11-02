شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ينتصر لدجلة ويوقف القيد لمالطية سبور التركى بسبب كريم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادي وادي دجلة، على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد عن نادي مالطية سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه كريم حافظ، لاعب منتخب مصر ودجلة السابق.

وتقدم نادي دجلة بشكوى رسمية للفيفا ضد النادي التركي، بسبب رفض مالطية سبور سداد قيمة انتقال اللاعب من دجلة في صفقة بيع نهائي.

وانتقل كريم حافظ لمالطية سبورت في يناير من العام الماضي 2020، بعقد يمتد ثلاثة مواسم ونصفق وينتهي في يونيو من الموسم بعد القادم 2023.

وتغلب ملطية سبور المحترف ضمن صفوفه الظهير الأيسر المصرى كريم حافظ، على ضيفه فريق ألتاى الذى يضم بين صفوفه المهاجم أحمد ياسر ريان، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "مالاتيا ييني"، في افتتاح مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدورى التركى للموسم الحالي.

وشارك كريم حافظ مع ملطية سبور فى المباراة بالكامل، بينما شارك أحمد ياسر ريان بديلا مع ألتاى فى الدقيقة 85.

سجل ثنائية فريق ملطية سبور كل من بينجامين تيتيه وأدم يبوك من ركلة جزاء فى الدقيقتين 57 و68، بينما سجل هدف ألتاى الوحيد اللاعب داودا بامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 84.

ورفع ملطية سبور رصيده للنقطة 12 ليحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري التركى، بينما توقف رصيد ألتاى عند 15 نقطة فى المركز الثامن.