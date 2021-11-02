شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، عضو اتحاد الكرة ينتظر موافقة فيفا على قبول استقالته بسبب إخلاء الطرف ،3 لاعبين مهددون بفقدان مراكزهم فى تشكيل الزمالك.. أبرزهم الجزيرى، شوقي غريب يطلب إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي في نوفمبر.

غزل المحلة يفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية مثيرة ويقفز للمركز الخامس بالدورى

حقق نادى غزل المحلة فوزا مثيرا على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

المصري البورسعيدي و سموحة يتعادلان بدون أهداف في الدوري

تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

الاتحاد السكندرى يهزم الزمالك 46/95 ويتوج بطلا لسوبر السلة

تُوج فريق سلة الاتحاد السكندرى بلقب السوبر على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 46/95 بصالة حسن مصطفى فى مباراة حين بطل السوبر لهذا الموسم، الذى أقيم فى الثامنة مساء.

والتقى نادي الزمالك مع الاتحاد السكندرى بصفة الفريق الأبيض بطلًا للدوري، بينما زعيم الثغر بصفته بطلًا للكأس.

شوقي غريب يطلب إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي في نوفمبر

طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة أول معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في شهر نوفمبر الجاري يوم 7 مع انطلاق معسكر المنتخب الأول.

سبورتنج يحصد كأس السوبر لسيدات السلة على حساب الأهلى

حصد فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة، لقب السوبر بالفوز على الأهلى بنتيجة 93 / 85 بصالة حسن مصطفى فى اللقاء الذى أقيم فى الخامسة مساء.

غموض مصير الجهاز الفنى للإسماعيلي بعد هجوم رئيس الدراويش الجديد

شن يحيي الكومي رئيس نادى الإسماعيلي هجوما على طلعت يوسف المدير الفني للفريق عقب تولى الأول مقاليد الأمور داخل قلعة الدراويش بعد نجاحه في الانتخابات بالأمس بعدما أبدى حزنه الشديد من هزيمة الفريق للمرة الثانية بالأمس أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليصبح في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 0 من النقاط.