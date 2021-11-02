شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 1 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 1 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها سلامة يوسف أوباما وجاهزيته لمواجهة الاهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

هل المنشطات وراء رحيل بامبو من الزمالك رغم ازمة القيد؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر الموافقة على بيع كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم مرور الزمالك بأزمة منع من القيد والتي حالت دون ضم صفقات جديدة في مطلع الموسم الحالي.

وقال المصدر، إن إدارة الزمالك علمت في شهر مايو الماضي بإيقاف بامبو بسبب المنشطات، وإنه في حالة عودته من الإعارة وقيده في قائمة الفريق سيتعرض اللاعب لايقاف ولن يستفيد الزمالك منه فنيا، بل سيكون عبء مالي علي النادي الملزم بدفع مستحقاته.

الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن مصير الإلتماس على عقوبة شيكابالا

يستفسر مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة على مصير الإلتماس الذى تقدم به محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من أجل رفع عقوبة الإيقاف التى وقعت عليه لمدة 8 اشهر على خلفية احتفالية تسليم الزمالك درع الدورى بالموسم المنصرم.

ويرغب مسئولى الزمالك فى معرفة مصير الإلتماس المقدم لرفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، خاصة وإن التظلم الذى قدم فى المرة الأولى تسبب فى تخفيض العقوبة من الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه للإيقاف 8 مباريات وغرامة 250 ألف.

الزمالك يواجه أندرلخت وبازل في يناير المقبل خلال معسكر الإمارات

وقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

3 لاعبين مهددون بفقدان مراكزهم فى تشكيل الزمالك.. أبرزهم الجزيرى

يواصل نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى وطلائع الجيش قى الجولة الثانية، وجاءت ثنائية الأبيض فى كلتا المباراتين عن طريق أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.

تألق عبد الشافي وحازم وأوناجم في تقسيمة الزمالك خلال مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الأهلى في قمة الدورى ضمن مباريات الأسبوع الثالث.

وشارك في التقسيمة اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء طلائع الجيش بشكل أساسي والناشئين وشهدت التقسيمة تألق محمد أوناجم ومحمد عبد الشافي وحازم إمام.

الزمالك يدخل معسكر القمة الأربعاء المقبل

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

ويدخل كارتيرون المعسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة وفقًا لعادته في المباريات الأخيرة لضمان تركيز اللاعبين والدخول في أجواء المباراة مبكرًا، خاصة ان مباراة القمة المقبلة تعتبر اول اختبار حقيقي في الموسم بالنسبة لفريق الزمالك.

تدريب حراس الزمالك على التصدى للتسديدات البعيدة قبل مواجهة الأهلى

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش، لفقرة تدريبات خفيفة خلال مران اليوم الإثنين، وخضع باقي لاعبي الفريق لتدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال.

الفحوصات الطبية تثبت سلامة أوباما وجاهزيته لمواجهة القمة

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية قبل انطلاق مران اليوم الاثنين من أجل الاطمئنان عليه بسبب معاناته من إصابة خفيفة بشد في العضلة الخلفية.

وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة "أوباما" حيث شارك مع اللاعبين في بداية المران بالركض حول الملعب، وسيشارك في الفقرات الفنية بشكل طبيعي.