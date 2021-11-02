شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم كمال يحصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل هيثم كمال، لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، على لقب أفضل لاعب فى المباراة، التى شهدت تتويج فريقه بكأس السوبر على حساب الزمالك بنتيجة 95/46.

والتقى نادي الزمالك مع الاتحاد السكندرى بصفة الفريق الأبيض بطلًا للدوري، بينما زعيم الثغر بصفته بطلًا للكأس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر، حيث انطلقت مباراة السوبر في الثامنة مساءً بدلًا من السادسة، نظرا لحجز الصالة.

وتقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات، حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل ناد مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.