شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواصلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط، فيما يحل فريق أتالانتا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويستضيف فريق أتالانتا نظيره مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" على الهواء مباشرة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ومن المُقرر أن يتولى محمد بركات التعليق على مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد - 6 نقاط

فياريال - 4 نقاط

أتالانتا - 4 نقاط

يونج بويز - 3 نقاط

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف

نظام دوري أبطال أوروبا

قبل دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، هناك 5 أدوار تمهيدية للبطولة، يتأهل من خلالها 6 فرق تنضم لـ26 فريقًا.

ويتكون دور مجموعات دوري أبطال أوروبا من 32 فريقًا تم توزيعهم على 8 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 فرق، ويتأهل مع نهاية دور المجموعات الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني، ويتحول أصحاب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

يتحول بعد ذلك دوري أبطال أوروبا إلى نظام خروج المغلوب، حيث يواجه كل فريقٍ آخر ذهابًا وإيابًا، ويتأهل الفائز للدور التالي، وتكون المواجهات ذهابًا وإيابًا حتى النهائي الذي يُلعب من مباراةٍ واحدة.