محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - فاز الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي، وفقا لتقييم موقع "هوسكورد العالمي".

واختار الموقع العالمي، محمد صلاح كأفضل لاعب بعدما حصل على أعلى تقييم بـ8.94 ونجاحه في تسجيل 5 أهداف منهم 3 أهداف في شباك مانشستر يونايتد.

وأوضح الموقع المتخصص في الإحصائيات أن محمد صلاح ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدف في كل ظهور بالدوري في أكتوبر، وسدد 17 كرة على المرمى، وصنع 8 فرص محققة للتسجيل، وقام بـ11 مراوغة ناجحة.