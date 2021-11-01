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محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أكتوبر

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الشارقة - اميمة ياسر - فاز الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي، وفقا لتقييم موقع "هوسكورد العالمي".

واختار الموقع العالمي، محمد صلاح كأفضل لاعب بعدما حصل على أعلى تقييم بـ8.94 ونجاحه في تسجيل 5 أهداف منهم 3 أهداف في شباك مانشستر يونايتد.

وأوضح الموقع المتخصص في الإحصائيات أن محمد صلاح ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدف في كل ظهور بالدوري في أكتوبر، وسدد 17 كرة على المرمى، وصنع 8 فرص محققة للتسجيل، وقام بـ11 مراوغة ناجحة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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