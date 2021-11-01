شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية.. مابولولو على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، باقامة مباراتين، لم تكن المباراة الأولى بين المصري وسموحة على قدر تطلعات الجماهير، بينما شهدت المباراة الثانية بين المحلة وإيسترن كومباني إثارة كبيرة.

وما زال اللاعب الكونغولى مابولولو على صدارة جدول هدافي الدوري الممتاز، بعد انتهاء الجولة الثانية، برصيد 3 أهداف.

في المباراة الأولى، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقي سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

وفي اللقاء الثاني، حقق نادى غزل المحلة فوزا مثيرا على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، فيما ظل إيسترن كومبانى بلا نقاط بعد الهزيمة في مباراتين ويحتل المركز الخامس عشر.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

مابولولو الاتحاد السكندري 3

أحمد سيد الزمالك 2

وليد الكرتي بيراميدز 2

بيرسي تاو الأهلي 2

هشام نبوي غزل المحلة 2

عمر السعيد الزمالك 2

محمد هلال البنك الأهلي 2

أحمد رفعت فيوتشر 2