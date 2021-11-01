شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية.. الأهلي في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري بعد إقامة مباراتين، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، لم تكن المباراة الأولى بين المصري وسموحة على قدر تطلعات الجماهير، بينما شهدت المباراة الثانية بين المحلة وإيسترن كومباني إثارة كبيرة.

في المباراة الأولى، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقي سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

وفي اللقاء الثاني، حقق نادى غزل المحلة فوزا مثيرا على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، فيما ظل إيسترن كومبانى بلا نقاط بعد الهزيمة في مباراتين ويحتل المركز الخامس عشر.