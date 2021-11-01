شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 1/ 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها عودة محمد الشناوى لتدريبات الفريق استعدادا لمواحهة الزمالك فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الجمعة المقبل.

سيد عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر القمة مع موسيماني في الاهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المُغلق الذي سيقام قبل مباراة القمة بـ48 ساعة. سبورتنج يحصد كأس السوبر لسيدات السلة على حساب الأهلى.. صور حصد فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة، لقب السوبر بالفوز على الأهلى بنتيجة 93 / 85 بصالة حسن مصطفى فى اللقاء الذى أقيم فى الخامسة مساء.

موسيماني يختبر 6 لاعبين في الأهلي خلال ودية المرج قبل القمة