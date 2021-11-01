شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 1/ 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها عودة محمد الشناوى لتدريبات الفريق استعدادا لمواحهة الزمالك فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الجمعة المقبل.
سيد عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر القمة مع موسيماني في الاهلي
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المُغلق الذي سيقام قبل مباراة القمة بـ48 ساعة.
حصد فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة، لقب السوبر بالفوز على الأهلى بنتيجة 93 / 85 بصالة حسن مصطفى فى اللقاء الذى أقيم فى الخامسة مساء.
موسيماني يختبر 6 لاعبين في الأهلي خلال ودية المرج قبل القمة
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على منح عدد كبير من لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل منتظم الفترة الماضية الفرصة للظهور في ودية المرج غدًا.
موسيماني يستكشف الزمالك بـ4 مباريات محلية وأفريقية قبل مواجهة القمة
طلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي من محللي الأداء في الفريق ملخص لمباراتي الزمالك في بطولتي الدوري اللتين خاضهما هذا الموسم أمام طلائع الجيش وإنبي بجانب مباراتي الأبيض أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يختبر جاهزية الشناوي لمباراة القمة في ودية المرج غدًا
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد الشناوي حارس الفريق خلال مباراة المرج الودية غدًا لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.
تفاؤل وتركيز وجدية.. شاهد لاعبى الأهلى فى أول تدريب استعدادا للقاء القمة
أدى لاعبو الأهلى، تدريبات قوية صباح اليوم، الاثنين، فى المران الأول للفريق بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، استعدادا لمواجهة الزمالك فى لقاء قمة الكرة المصرية المقرر يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق الأربعاء المقبل؛ استعدادا القمة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق المرج في الرابعة عصر غد على ملعب التتش بالجزيرة.
وضع الإعلامي أحمد شوبير، التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة القمة المرتقبة، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.
طمأن أكرم توفيق، جوكر النادى الأهلى، الجماهير الحمراء على إصابته فى مباراة الأمس، أمام البنك الأهلى، التى انتهت بفوز أبناء الجزيرة بهدف دون رد، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.