شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يشارك في تدريبات فيوتشر استعدادا للمصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف اليوم الاثنين، فريق فيوتشر، تدريباته استعدادا لمباراة المصري في الجولة الثالثة بالدوري العام، والتي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران مشتركة سعد سمير كابتن الفريق والذي انتظم في التدريبات الجماعية بعد خياطة 40 غرزة في الحاجب، حيث تعرض سعد سمير لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه بالجولة الأولى للدوري والتي جمعت فيوتشر وفاركو، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وتعرض سعد لجرح عميق في الحاجب أدى إلى غيابه عن مباراة الاتحاد في الجولة الثانية قبل أن ينتظم في مران الفريق اليوم استعدادا للمصري.

وكان فريق فيوتشر قد عاد إلى القاهرة مساء السبت الماضي عقب مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يواصل علي ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراة المصرى فى الجولة الثالثة بالدورى العام فى الموسم الجارى، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات ومباراة الاتحاد بالجولة الثانية أيضاً، والتى انتهت بهزيمة فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.