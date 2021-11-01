شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الاثنين 1 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الاثنين، مباراتان في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، لم تكن المباراة الأولى بين المصري وسموحة على قدر تطلعات الجماهير، بينما شهدت المباراة الثانية بين المحلة وإيسترن كومباني إثارة كبيرة.

المصري وسموحة حبايب

في المباراة الأولى، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقي سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

المحلة يهزم إيسترن كومبانى 2/3

وفي اللقاء الثاني، حقق نادى غزل المحلة فوزا مثيرا على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ونجح عبده يحيى، في تسجيل الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة 27، وأضاف أحمد غنيم الهدف الثاني للمحلة بعد متابعة لتسديدة زميله أحمد الشيخ في الدقيقة 32، وقلص أحمد متعب النتيجة لإيسترن كومبانى النتيجة، مستغلا خطأ من مدافع المحلة في الدقيقة 35، ليكون أول هدف في تاريخ إيسترن كومبانى في بطولة الدورى، وعزز هشام عادل تقدم المحلة بالهدف الثالث في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى سجل محمد حسن هدف إيسترن كومبانى الثانى في الدقيقة 74، بعد متابعة لضربة ثابتة اصطدمت بالعارضة وحاول مدافع المحلة إخراجها لكن محمد حسن يضعها في الشباك، لتكون النتيجة 3 /2.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، فيما ظل إيسترن كومبانى بلا نقاط بعد الهزيمة في مباراتين ويحتل المركز الخامس عشر.