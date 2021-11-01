شكرا لقرائتكم خبر عن هل المنشطات وراء رحيل بامبو من الزمالك رغم ازمة القيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر الموافقة على بيع كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم مرور الزمالك بأزمة منع من القيد والتي حالت دون ضم صفقات جديدة في مطلع الموسم الحالي.

وقال المصدر، إن إدارة الزمالك علمت في شهر مايو الماضي بإيقاف بامبو بسبب المنشطات، وإنه في حالة عودته من الإعارة وقيده في قائمة الفريق سيتعرض اللاعب لايقاف ولن يستفيد الزمالك منه فنيا، بل سيكون عبء مالي علي النادي الملزم بدفع مستحقاته.

واختتم المصدر تصريحاته بأن إدارة الزمالك وجدت أن الحل الأمثل هو بيع اللاعب لكي يستفيد النادي ماديا من وراء بيعه وتجنب تعرضه للايقاف وحرمان الزمالك منه فنيا، وكذلك حتي لا يتحمل الزمالك قيمة مستحقاته وهو موقوف.

من جانبه كشف أحمد عز الدين طبيب نادي البنك الأهلي، عن كواليس أزمة إيقاف كريم بامبو لاعب الفريق، بسبب خضوعه لفحص المنشطات بالموسم الماضي، وهو ما أثبت وجود مادة إيجابية لدى اللاعب بسبب تناوله لدواء تخسيس يحتوي على مادة محظورة.

وأوضاف عز الدين حقيقة إقالته من النادي، قائلا: النادي لم يوجه لي الشكر كما أشيع، وكنت متواجداً في مباراة الأهلي، ولا توجد إصابات بعد المباراة.

أضاف: كريم بامبو أصيب وظل بعيداً عن التدريب لفترة، وكان يخضع لنظام غذائي بهدف التخسيس وكنا بحاجة لإتمام الأمر بسرعة ليعود إلى الفريق، واستشارني في دواء يسرع العملية ووافقت على دواء بعد قراءة نشرته وكانت نشرته كلها طبيعية، ثم خضع للتحليل وظهرت عينة إيجابية وبعد ذلك بحثنا عن المادة الإيجابية فكانت في الدواء للأسف.

واصل: بامبو لم يكن على علم بأن هناك مادة محظورة في الدواء ولو ثبت ذلك كان سيحصل على العقوبة القصوى، والمادة التي ظهرت كانت تسمح له بالاستمرار في اللعب حتى تنتهي اللجنة من تحقيقاتها ولذلك استمر في اللعب خلال الموسم الماضي رغم ظهور عينة إيجابية، ولم نشركه لأننا أردنا أن نستفيد بفترة التوقف بين الموسمين إذا تعرض للإيقاف.

واختتم: أتوقع أن يحصل على عقوبة 4 أشهر، وكريم كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، ولذلك كان خارج الفريق، ومن الممكن أن يعود للعب في 28 ديسمبر إذا كان الإيقاف 4 أشهر.