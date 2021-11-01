شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أندرلخت وبازل في يناير المقبل خلال معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

وتتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.