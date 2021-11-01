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الزمالك يواجه أندرلخت وبازل في يناير المقبل خلال معسكر الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - وقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

 

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وتتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

 

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل مع جماهير الزمالك في الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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