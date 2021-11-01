شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية مثيرة ويقفز للمركز الخامس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى غزل المحلة فوزا مثيرا على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ونجح عبده يحيى، في تسجيل الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة 27، بعدما استغل خطأ من مدافعى إيسترن كومبانى الذين وقفوا على التسلل، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول، وأضاف أحمد غنيم الهدف الثاني للمحلة بعد متابعة لتسديدة زميله أحمد الشيخ في الدقيقة 32، وقلص أحمد متعب النتيجة لإيسترن كومبانى النتيجة، مستغلا خطأ من مدافع المحلة في الدقيقة 35، ليكون أول هدف في تاريخ إيسترن كومبانى في بطولة الدورى، وعزز هشام عادل تقدم المحلة بالهدف الثالث في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء حصل عليها الشبراوى بعد عرضية تصطدم في يد مدافع إيستر كومبانى.

وفى الشوط الثانى سجل محمد حسن هدف إيسترن كومبانى الثانى في الدقيقة 74، بعد متابعة لضربة ثابتة اصطدمت بالعارضة وحاول مدافع المحلة إخراجها لكن محمد حسن يضعها في الشباك، لتكون النتيجة 3 /2.

وشهدت الدقيقة 78 إصابة هشام عبد المريد الحكم المساعد بشد، وظهر متأثرا بالإصابة في متابعته للمباراة، وذهب الحكم أحمد جمال ليطمئن عليه، ليؤكد له قدرته على استكمال المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، فيما ظل إيسترن كومبانى بلا نقاط بعد الهزيمة في مباراتين ويحتل المركز الخامس عشر.

ودخل الفريق الصاعد حديثا للدورى المصري المباراة، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى الجولة الأولى للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.