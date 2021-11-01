شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الزمالك 46/95 ويتوج بطلا لسوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق سلة الاتحاد السكندرى بلقب السوبر على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 46/95 بصالة حسن مصطفى فى مباراة حين بطل السوبر لهذا الموسم، الذى أقيم فى الثامنة مساء.

والتقى نادي الزمالك مع الاتحاد السكندرى بصفة الفريق الأبيض بطلًا للدوري، بينما زعيم الثغر بصفته بطلًا للكأس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر، حيث انطلقت مباراة السوبر في الثامنة مساءً بدلًا من السادسة، نظرا لحجز الصالة.

وتقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات، حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل ناد مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.





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سله الزمالك والاتحاد (4)



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سله الزمالك والاتحاد (7)



سله الزمالك والاتحاد (8)



سله الزمالك والاتحاد (9)



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سله الزمالك والاتحاد (18)



سله الزمالك والاتحاد (19)



سله الزمالك والاتحاد (20)