شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية من إيهاب جلال تُعيد رمضان صبحى لمستواه مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منذ أن تولى مهمة القيادة على عقد عدة جلسات نفسية مع رمضان صبحى، جناح وصانع ألعاب الفريق السماوى، من أجل مساعدته على تخطى كافة الأزمات التى تعرض لها مؤخرًا وتحديدًا منذ رحيله عن الأهلى والانتقال لبيراميدز.
ونجح جلال فى التعامل نفسيا مع رمضان صبحى، حيث منح اللاعب دفعة معنوية قوية قبل بداية الموسم الحالى، مما ساعد رمضان صبحى فى الظهور بمستواه المعهود فى المواجهات الماضية مع فريقه ومع المنتخب أيضًا.
ويسعى المدير الفنى لبيراميدز لمساعدة رمضان صبحى لتقديم أفضل ما لديه فى الملعب، خاصة أن جلال مؤمن بإمكانيات اللاعب وقدرته على تحويل مسار أى مباراة، وأنه من أحد الأعمدة الأساسية للفريق.
وكان عبد الله السعيد قد قاد فريقه للفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
وافتتح التسجيل لبيراميدز عبد الله السعيد فى الدقيقة 68 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وبعدها قلص رامى صبرى مدافع فاركو الفارق لفريقه فى الدقيقة "90+3" من ركلة جزاء.
وألغى الحكم إبراهيم نور الدين هدفًا لـ"فاركو" فى الدقيقة 40 سجله أحمد عبد العزيز مودى فى شباك بيراميدز بعد الرجوع إلى تقنية الـ"var" واحتسابه خطأ لصالح الفريق السماوى.
ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي،خط الهجوم: محمود وادي.
بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي، الدفاع: أحمد صغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى_ عزمي غومه، الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون، الهجوم : عمرو جمال سيف تيري.