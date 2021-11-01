شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية من إيهاب جلال تُعيد رمضان صبحى لمستواه مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منذ أن تولى مهمة القيادة على عقد عدة جلسات نفسية مع رمضان صبحى، جناح وصانع ألعاب الفريق السماوى، من أجل مساعدته على تخطى كافة الأزمات التى تعرض لها مؤخرًا وتحديدًا منذ رحيله عن الأهلى والانتقال لبيراميدز.

ونجح جلال فى التعامل نفسيا مع رمضان صبحى، حيث منح اللاعب دفعة معنوية قوية قبل بداية الموسم الحالى، مما ساعد رمضان صبحى فى الظهور بمستواه المعهود فى المواجهات الماضية مع فريقه ومع المنتخب أيضًا.

ويسعى المدير الفنى لبيراميدز لمساعدة رمضان صبحى لتقديم أفضل ما لديه فى الملعب، خاصة أن جلال مؤمن بإمكانيات اللاعب وقدرته على تحويل مسار أى مباراة، وأنه من أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

وكان عبد الله السعيد قد قاد فريقه للفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.