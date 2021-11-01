شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقي: رحيل أحمد رفعت عن المصري "غلطة" سيندم عليها البورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى عمرو الدسوقي، نجم النادي المصري السابق، أن رحيل أحمد رفعت مطلع هذا الموسم عن الفريق البورسعيدى كان قرارا خاطئا سيدفع ثمنه النادي هذا الموسم، موضحا أنه كان اللاعب المؤثر مع عمرو كمال عبد الواحد في تشكيل الفريق في الموسم الماضى".
وتساءل الدسوقي، في تصريحات للاستديو التحليلي عقب مباراة المصري وسموحة على قناة أون تايم سبورتس: "رفعت كان أهم لاعب في الفريق وكان عقده ساريا، فلماذا سمح النادي برحيله، وحينما حدث ذلك لما لم يبحث عن البديل المناسب لتعويضه؟!".
وتابع نجم المصري السابق: "المصري ظهر بشكل سيئ في انطلاقة الموسم الجاري، ومن الواضح أن اللاعبين تأثروا بتأخر مستحقاتهم، أتمنى أن يجتمع معين الشعباني باللاعبين، ويحاول حل هذه الأزمة مع الإدارة سريعًا".
وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.
بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.
مباراة اليوم دخلها المصرى بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لكلا الفريقين في نفس الجولة.
وجاء تشكيل المصري: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، عمرو موسي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: الياس الجلاصي، حسن علي، زياد فرج، محمد عنتر، فريد شوقي، والهجوم: اوستين أموتو.
فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان، محمود عزت، رجب نبيل، أحمد بيكهام، محمد شكرى، حليمو، كناريا، صديق اوجولا، الكسندر أمير عادل، مروان حمدى، حسين فيصل.