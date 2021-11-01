شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقي: رحيل أحمد رفعت عن المصري "غلطة" سيندم عليها البورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عمرو الدسوقي، نجم النادي المصري السابق، أن رحيل أحمد رفعت مطلع هذا الموسم عن الفريق البورسعيدى كان قرارا خاطئا سيدفع ثمنه النادي هذا الموسم، موضحا أنه كان اللاعب المؤثر مع عمرو كمال عبد الواحد في تشكيل الفريق في الموسم الماضى".

وتساءل الدسوقي، في تصريحات للاستديو التحليلي عقب مباراة المصري وسموحة على قناة أون تايم سبورتس: "رفعت كان أهم لاعب في الفريق وكان عقده ساريا، فلماذا سمح النادي برحيله، وحينما حدث ذلك لما لم يبحث عن البديل المناسب لتعويضه؟!".

وتابع نجم المصري السابق: "المصري ظهر بشكل سيئ في انطلاقة الموسم الجاري، ومن الواضح أن اللاعبين تأثروا بتأخر مستحقاتهم، أتمنى أن يجتمع معين الشعباني باللاعبين، ويحاول حل هذه الأزمة مع الإدارة سريعًا".

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.