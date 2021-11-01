شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر القمة مع موسيماني في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المُغلق الذي سيقام قبل مباراة القمة بـ48 ساعة.
وناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات هذا المعسكر وموعد التدريبات والمحاضرات خلاله، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر الذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق المرج في الرابعة عصر غد على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.