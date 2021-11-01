شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يبحث ترتيبات معسكر القمة مع موسيماني في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المُغلق الذي سيقام قبل مباراة القمة بـ48 ساعة.

وناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات هذا المعسكر وموعد التدريبات والمحاضرات خلاله، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر الذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق المرج في الرابعة عصر غد على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.