شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، 3 لاعبين مهددون بفقدان مراكزهم فى تشكيل الزمالك.. أبرزهم الجزيرى، شوقي غريب يطلب إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي في نوفمبر.

المصري البورسعيدي و سموحة يتعادلان بدون أهداف في الدوري

تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

شوقي غريب يطلب إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي في نوفمبر

طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة أول معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في شهر نوفمبر الجاري يوم 7 مع انطلاق معسكر المنتخب الأول.

سبورتنج يحصد كأس السوبر لسيدات السلة على حساب الأهلى

حصد فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة، لقب السوبر بالفوز على الأهلى بنتيجة 93 / 85 بصالة حسن مصطفى فى اللقاء الذى أقيم فى الخامسة مساء.

3 لاعبين مهددون بفقدان مراكزهم فى تشكيل الزمالك.. أبرزهم الجزيرى

يواصل نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

غموض مصير الجهاز الفنى للإسماعيلي بعد هجوم رئيس الدراويش الجديد

شن يحيي الكومي رئيس نادى الإسماعيلي هجوما على طلعت يوسف المدير الفني للفريق عقب تولى الأول مقاليد الأمور داخل قلعة الدراويش بعد نجاحه في الانتخابات بالأمس بعدما أبدى حزنه الشديد من هزيمة الفريق للمرة الثانية بالأمس أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليصبح في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 0 من النقاط.