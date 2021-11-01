بفارق 49 نقطة.. الاتحاد يكتسح "صغار" الزمالك ويُتوج بطلا لسوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق فريق الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس السوبر بعد تفوقه على نظيره الزمالك بفارق 49 نقطة في اللقاء الذي جمع بينهما بصالة حسن مصطفى.

وكان الاتحاد السكندري قد تقدم في الربع الأول 27/12، قب أن يواصل الفريق السكندري تفوقه على الأبيض ويتقدم في الربع الثاني من اللقاء بـ 56/21.

وفي الربع الثالث من اللقاء حافظ الاتحاد على فارق النقاط وأنهاه بنتيجة 42-75.

قبل أن ينهى الاتحاد اللقاء متفوقًا على الزمالك بفارق 49 نقطة بنتيجة 95/ 46.

وتمكن الاتحاد السكندري من حصد لقب سوبر السلة للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن الزمالك خاض مباراة السوبر بلاعبي فريق تحت 20 عاما بسبب قرار مجلس إدارة النادي. (طالع التفاصيل)