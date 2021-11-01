بعد تصريح وزير الشباب والرياضة.. عبد الله السعيد ملزم بتسديد 2 مليون دولار للأهلي (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أصبح عبد الله السعيد مطالباً بتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بدفع غرامة 2 مليون دولار (30 مليون جنيه) للأهلي بعد انقضاء موعد الاستئناف ودعوى بطلان قرار المركز وتصريحات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم.

وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الشباب، لمجلس النواب اليوم الأثنين أن القانون نص صراحة على تنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكسم ردا على سؤال من حازم إمام أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أحكام مركز التسوية، هل اتحاد الكرة ملزم بتنفيذها؟.. مشيرًا إلى أن سؤاله يرتبط بإيقاف شكابالا رغم صدور حكم من مركز التسوية بإلغاء الإيقاف، فيما أكد هشام حطب الذي حضر الاجتماع، أن القانون أقوى من كل اللوائح، متابعًا "تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوة الجبرية".

أقرا أيضاً .. وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

وحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يوم 25 إبريل من عام 2021 لصالح النادي الأهلي في قضيته ضد عبد الله السعيد وألزم الأخير بدفع مبلغ 2 مليون دولار صالح النادي الأحمر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين وهو الحكم الذي يحتاج النادي الأحمر إلي الحصول على صيغته التنفيذية وإخطار به اتحاد الكرة لتنفيذه .

أقرا أيضاً .."مبدأ حسن النية".. لماذا انتصر الأهلي على السعيد رغم فسخ عقده مع أهلي جدة؟

ووفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية في الـ 31 من مايو لعام 2017 فأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص بتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الرياضة ومن ضمنها الصراعات حول الأمور التعاقدية.

وبحسب المادة 53 من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية 10 سبتمبر 2017 فإنه يتم الفصل في المنازعة بموعد غايته 6 أشهر وهى المدة التي انتهت في الـ 26 من أكتوبر الماضي.

وحددت المادة 92 مكرر بالقرار رقم 2 لعام 2018 الذي أدخل تعديلات على لائحة النظام الأساسي أن مدة الاستئناف على الأحكام الموضوعية 40 يوماً وفي الأمور المستعجلة 15 يوماً وهي المدة التي انقضت.

ومنحت اللائحة أيضاً في المادة 92 مكرر (د) الحق للمتضرر لرفع دعوى بطلان حكم خلال الستين يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم وهي المدة التي انقضت أيضاً.

وألزمت المادة 80 من اللائحة التنفيذية طرفا المنازعة بلألتزام بتنفيذ أحكام وأوامر وقرارات هيئة التحكيم حيث تحوز الأحكام حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ.

وكان الأهلي قد باع عبد الله السعيد إلى أهلي جدة في صيف 2018 واشترط في العقد عدم عودته للعب في مصر لمدة 3 مواسم ووضع شرطاً جزائياً قيمته 2 مليون دولار في حالة الإخلال بالعقد.

وعاد عبد الله السعيد إلي بيراميدز في فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة ليرى أحقيته للعب في بيراميدز دون دفع الشرط الجزائي للأهلي لأنه انتقل للنادي الأزرق دون إعادة بيع أو إعارة .