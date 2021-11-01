بالفيديو.. غزل المحلة يفوز على إيسترن كومباني في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق غزل المحلة على ضيفه إيسترن كومبان بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد بتروسبورت مساء الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق غزل المحلة أول فوز له في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما ظل إيسترن كومباني بلا نقاط بعد الخسارة في أول جولتين.

وكان إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالدوري خسر أمام المقاولون العرب (1-0)، بينما تعادل غزل المحلة مع المصري البورسعيدي (1-1) بالجولة الأولى.

ملخص المباراة:

افتتح غزل المحلة التسجيل في الدقيقة الـ27 عن طريق عبده يحيى، بعدما تلقى اللاعب تمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء، ليسددها بقدمه اليمنى قوية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد بوسكا.

وفي الدقيقة الـ31، ضاعف أحمد غنيم النتيجة لغزل المحلة بعد متابعة اللاعب لتسديدة ارتطمت بدفاع إيسترن كومباني، لتتهيأ الكرة أمام اللاعب ويسجل الهدف الثاني لفريقه لتصبح النتيجة (2-0).

وتمكن أحمد متعب في الدقيقة الـ35 من تقليص الفارق لإيسترن كومباني بعدما استغل الفريق خطأً من محمد فتح الله مدافع المحلة، ليحصل متعب على الكرة داخل المنطقة ويودعها بقدمه اليسرى في شباك الحارس محمود رضا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نجح هشام عادل في تسجيل الهدف الثالث لغزل المحلة من ضربة جزاء سددها على يسار الحارس أحمد بوسكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدقيقة الـ75، قلّص البديل محمد حسن الفارق لإيسترن كومباني بعدما استغل ارتداد الكرة من رأس محمد فتح الله مدافع المحلة عقب ركلة حرة رائعة نفذها أحمد ثابت داهش ارتطمت بالعارضة، ليحول حسن الكرة داخل منطقة الست ياردات إلى شباك الحارس محمود رضا.

تشكيل إيسترن كومباني: أحمد بوسكا، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، أسامة العزب، أحمد ثابت داهش، أحمد السعيد، مودي ناصر، كريم خميس، محمد عصام، علاء عباس، محمد الفيل.

تشكيل غزل المحلة: محمود رضا، محمد فتح الله، خالد سامي، السيد الشبراوي، إيهاب سمير، هشام بلحة، إبراهيما كونيه، أحمد عفيفي، حميد ماو، أحمد غنيم، عبده يحيى.