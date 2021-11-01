الخطيب: اخترنا القائمة بعناية بعد التشاور مع مجلس الحكماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

حرصت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة على الاجتماع اليوم مع أعضاء قائمته للحديث بشأن العملية الإنتخابية وحتياجات المرحلة التي تسبق الإنتخابات والمحدد لها 26 نوفمبر المقبل.

وقال الخطيب، إن مبدأ القائمة واختيار مجموعة من المرشحين المتجانسين يساعد كثيرًا على الاستقرار والتعاون لمصلحة النادي، لاسيما وأن إعلاء مبدأ القائمة جاء منذ زمن طويل ، وحقق فارق كبير في عملية الاستقرار والتطوير والنهوض بالفرق الرياضية وكلها تصب في مصلحة الأهلي.

وأضاف أن القائمة ضمت مجموعة من المرشحين الذين تم اختيارهم بعناية وفقًا لاحتياجات النادي في السنوات الأربع المقبلة ، بعد التشاور مع لجنة الحكماء ورموز النادي، مشيرًا إلى حترامه الكامل لبقية المرشحين.

وقام أعضاء القائمة بالاحتفال بعيد ميلاد رئيس الأهلي قبل بدء الاجتماع، ومن جانبه وجه الخطيب الشكر والتحية لكل المحبين الذين إحتفوا بعيد ميلاده.

وشدد الخطيب على ضرورة شرح رؤية القائمة لأعضاء النادي وما تتضمنه هذه الرؤية من نهوض بقطاعات الأهلي في كل المجالات، سواء تطوير الجانب الإداري والنشاط الرياضي، واستكمال البنية التحتية في الفروع الأربعة، والبدء في إنشاء الاستاد وزيادة استثمارات النادي، وتوفير مصادر دخل جديدة، والعمل على نجاح شركات الأهلي الثلاثة( شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للخدمات الرياضية - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية) خاصًة أن هذه الشركات تمثل مستقبل النادي.

وتناول الخطيب في حديثه مع مرشحيه على ضرورة العمل الجماعي واحترام المنافسين، وأن تخرج الانتخابات في مشهد حضاري يليق بالأهلي ومكانته التاريخية.