الكاف يؤكد مشاركة المتأهلين لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تأكيد مشارك الـ 8 فرق المتأهلة لأول بطولة دوري أفريقيا للسيات التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر .

وأوقعت قرعة البطولة نادي وادي دجلة في المجموعة الأولى، وذلك بعدما سحبت سبتمبر الماضي في مقر الاتحاد الإفريقي بمصر.

ويشارك وادي دجلة في النهائيات باعتباره بطل الدوري في البلد المنظم مصر، حيث تقام أول بطولة في تاريخ القارة السمراء للأندية الإفريقية.

أوقعت القرعة نادي وادي دجلة مع فريق ايه إس مانده (المالي)، إضافة إلى مالابو جينز من غينيا الإستوائية، وهاساكاس لاديز من غانا.

جاء في المجموعة الثانية من البطولة هيهيجا كوينز من كينيا، وميملودي صندوانز الجنوب إفريقيا، والجيش الملكي المغربي، وريفيرز أنجيلز النيجيري.

وقرر الكاف إقامة بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات سنوياً بعد موافقة المكتب التنفيذي تكون من 8 فرق 6 تتأهل من 6 مناطق بعد تصفيات وفريق البلد المستضيف وفريق إضافي.