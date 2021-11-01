مصدر: أكرم ينتظم في تدريبات الأهلي الأربعاء وجاهز لمباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

ينتظم أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر القلعة الحمراء يوم الأربعاء المقبل، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه في الجولة الثالثة من منافسات دوريWE المصري.

وقال مصدر بالأهلي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أكرم توفيق تعرض لكدمة في "الفخذ" خلال مواجهة البنك الأهلي التي جرت مساء أمس وحسمها الفريق الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد شريف.

وأضاف:" أكرم توفيق حصل على راحة لمدة 48 ساعة وبعض المسكنات وسيخضع لفحص طبي يوم الأربعاء وسيكون متواجد بشكل طبيعي في معسكر الفريق الذي سيبدأ في ذات اليوم".

وأوضح:" بنسبة كبيرة للغاية أكرم توفيق سيكون متواجداً أمام الجهاز الفني للمشاركة أمام الزمالك ولا يوجد ما يمنع ذلك خاصة أن حالته مستقره والكدمة ليست مقلقه".