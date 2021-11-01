بالفيديو.. متعب يسجل أول هدف في تاريخ إيسترن كومباني بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دوَن أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني أول هدف في تاريخ النادي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد زيارة شباك غزل المحلة في مواجهة الفريقين بالمسابقة.

والتقى إيسترن كومباني أمام غزل املحلة على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

وتمكن أحمد متعب من تقليص الفارق لإيسترن كومباني في الدقيقة الـ35 بعدما استغل الفريق خطأً من محمد فتح الله مدافع المحلة، ليحصل متعب على الكرة داخل المنطقة ويودعها بقدمه اليسرى في شباك الحارس محمود رضا.

يذكر أن إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" تعاقد مع الظهير الأيسر أحمد متعب قادما من مصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، ضمن سلسلة تدعيمات للفريق الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالدوري الممتاز.