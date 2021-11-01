ما سبب غضب جمهور جريميو البرازيلي واقتحامه للملعب؟

جمهور نادي جريميو البرازيلي - صور Afp اقتحم مشجعو جريميو أرض الملعب عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام بالميراس 1 3/ فجر الاثنين في الدوري البرازيلي، وحطموا المعدات الخاصة بتقنية الفيديو (فار). وأشارت بوابة “جلوبسبورت” فجر اليوم إلى وقوع مشاجرات بين جماهير الفريقين داخل المدرجات عقب نهاية المباراة. وذكرت البوابة البرازيلية أن جماهير جريميو ربما شعرت بالغضب بعد احتساب الحكم ضربة جزاء عقب الرجوع لتقنية “فار” ليحرز منها بالميراس هدف التعادل 1 1/. وتردد أيضًا أن جماهير جريميو حطمت معدات التصوير. ويحتل جريميو المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي ويعاني الفريق من شبح الهبوط.

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