رقم تاريخي ينتظر مدرب ميدلسبره الانجليزي

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يستعد نيل وارنوك المدير الفني لنادي ميدلسبره لتسجيل رقم قياسي جديد مساء غدًا الثلاثاء، لكنه أعترف بأنه ربما لن يشاهد مباريات كرة القدم مجددًا بمجرد اعتزاله عالم التدريب.
وعادل وارنوك 72/ عاما/ الرقم القياسي لداريو جرادي بخوض 1601 مباراة في مسيرته التدريبية، وذلك خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بيرمنجهام سيتي بهدفين دون رد أمس الأول السبت بدوري البطولة الإنجليزية، ويستعد للانفراد بالرقم القياسي من خلال المواجهة أمام لوتن تاون غدًا.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وارنوك قوله “الأمور لم تعد سهلة، أشك في أنني سأشاهد أي مباراة كرة قدم مجددًا عندما اعتزل”.
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