الدوري الاماراتي | مدرب الوصل يؤكد على جاهزية فريقه للقاء القمة

أودير هيلمان مدرب نادي الوصل الإماراتي

أكد أودير هيلمان، المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي، جاهزية فريقه لمواجهة النصر، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي.

وقال هيلمان في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للدوري الإماراتي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إن فريقه سيواجه منافسًا شرسًا.

وأشاد هيلمان بالنصر مؤكدا أنه يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات فنية وبدنية عالية، مشيرًا إلى أنه درس المنافس بشكل جيد للغاية.

وأوضح المدرب البرازيلي أن الفريق سيبذل أقصى مجهود ممكن من أجل تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن تحقيق النتائج الإيجابية أمر يأتي كمحصلة للأداء.

من جانبه قال إدريسون سيلفا لاعب الفريق إن مواجهة النصر ستكون قوية، مشيرًا إلى أن الفوز في مباريات الديربي أمر هام للغاية.

وأوضح لاعب الوصل أن الفوز في هذه النوعية من المباريات يأتي أهم بكثير من الأداء.

ويحتل الوصل المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعد خوضه لثماني مباريات، فيما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة.