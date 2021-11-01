الدوري الاماراتي | مدرب النصر يشدد على اهمية هزيمة الوصل

رامون دياز مدرب نادي النصر الإماراتي

شدد رامون دياز، المدير الفني لفريق النصر، على ضرورة الفوز في مواجهة الوصل، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي.

وقال دياز في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الفوز مهم لفريقه من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة صفر / 3 في المرحلة الماضية أمام اتحاد كلباء.

وأضاف أن شعور اللاعبين بالمرارة من الخسارة التي وصفها بغير المتوقعة في المرحلة الماضية، لم يؤثر على استعدادات الفريق لمواجهة الوصل.

وأشار دياز إلى أن سبب الهزيمة في المباراة الماضية هو عدم التركيز من جانب اللاعبين، مشيرا إلى أن فريقه تعلم من الدرس.

وقال ريان مينديز لاعب الفريق إن كل اللاعبين في الفريق يتحملون مسؤولية الأخطاء التي تسببت في الخسارة في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء.

وأضاف أن أهمية مواجهة الوصل تكمن في ضرورة تحقيق الفوز من أجل اسعاد الجماهير، وتعويض الهزيمة في المرحلة الماضية.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة ، فيما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.