ما حقيقة غياب نجمي الوداد البيضاوي امام الرجاء في ديربي الدوري المغربي؟

لاعبي نادي الوداد الرياضي المغربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خبر مفاده غياب لاعبي نادي الوداد البيضاوي المغربي يحيى جبران و أيمن الحسوني عن مباراة الديربي البيضاوي امام الرجاء بسبب الايقاف.

ويواجه نادي الوداد المغربي غريمه التقليدي نادي الرجاء الرياضي يوم السبت المقبل الموافق 6 نوفمبر 2021، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري المغربي inwi، بداية من الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويمكن للاعب خط الوسط يحيى جبران المشاركة في المباراة القادمة لنادي الوداد امام غريمه الرجاء، حيث أنه سيغيب عن مواجهة أولمبيك خريبكة وسط الاسبوع الجاري فقط، بعد تعرضه للطرد في فوز وداد الأمة بهدف نظيف على حساب المغرب الفاسي برسم الجولة الثامنة، لأن الطرد غير مباشر.

من جهته يستكمل أيمن الحسوني عقوبة الايقاف لمبارتين امام نادي أولمبيك خريبكة يوم الأربعاء القادم، على أن يكون جاهزاً لمواجهة النسور الخضر نهاية الاسبوع، ما يعني أن وليد الركراكي سيتوفر على لاعبي الفريق جبران و الحسوني خلال مباراة الديربي، عكس ما تم تداوله مؤخراً.

يذكر أن حامل لقب الدوري المغربي inwi، نادي الوداد، يتصدر جدول ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الرجاء الرياضي، صاحب 19 نقطة من 8 مباريات.