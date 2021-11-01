موعد مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين” والقنوات الناقلة، لحساب الجولة الحادية عشر من المسابقة.

يستقبل أهلي جدة نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في افتتاح الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية.

يدخل الاهلي المباراة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، حصدهم الامبراطور من فوزين فقط، وتعادل في 6 مباريات، وتعرض الفريق لهزيمتين.

على الجانب الآخر يحتل الباطن المركز الرابع عشر أول مراكز الهبوط برصيد 9 نقاط، حصدهم من فوزين، وثلاث تعادلات، وتعرض الفريق لخمس هزائم.

كان الاهلي قد استطاع العودة أمام الهلال بالجولة الماضية في الدوري السعودي وإنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تعرض الباطن للهزيمة الخامسة في المسابقة بهدف نظيف أمام الرائد.

موعد مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي

يحين موعد مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والمقرر لها في جدة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي على قناة SSC بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

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