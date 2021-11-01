فابيو كابيلو: اخبرت أليجري بعدم العودة إلى يوفنتوس لكنه لم يأخذ نصحيتي بعين الإعتبار

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كشف المدرب المخضرم “فابيو كابيلو”، أنه اقترح على ماسيميليانو أليجري رفض العودة إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، لكنه لم يأخذ نصيحته بعين الاعتبار، حيث قال “كنت أعرف أنه سيصبح كبش فداء”.
وخسر فريق السيدة العجوز أربع مباريات هذا الموسم حتى الآن، وتعرض يوفنتوس لهزيمتين متتاليتين أمام ساسولو وهيلاس فيرونا ويبتعد عن متصدري الترتيب نابولي وميلان بفارق 16 نقطة كاملة.
وتم إرسال الفريق إلى معسكر تدريبي حتى مطلع شهر نوفمبر، حيث سيواجهون زينيت وفيورنتينا على ملعب أليانز ستاديوم هذا الأسبوع.
وعاد أليجري إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، بعد عامين من إقالته، لكن الأمور بالتأكيد لا تسير كما كان يتوقع.
وكشف فابيو كابيلو، مدرب يوفنتوس السابق، أنه اقترح على أليجري رفض العودة إلى ملعب أليانز ستاديوم، وقال لراديو أنشيو، كما نقل موقع كالتشيو ميركاتو: “أخبرته أنه سيكون كبش فداء لكل المشاكل”.
وتابع مدرب ريال مدريد ومنتخب انجلترا السابق “قلت له ألا يعود. يوفنتوس لديه حمض نووي رابح، لكن في الوقت الحالي، لا يمكنك رؤيته.”
وعلل كابيلو رأيه بالقول “اللاعبون لا يفعلون ما يجب عليهم فعله. يعتقد الجميع أن هذا خطأ المدرب، لكن الأمر ليس كذلك، ليس من السهل تغيير الوضع “.
وأمضى كابيلو عامين في تورينو كمدرب لليوفي، وفاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين، ومع ذلك، تم إلغاء لقب السكوديتو الذي فاز به في عهده بعد فضيحة “الكالتشوبولي” التي شهدت هبوط يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية عام 2006.
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