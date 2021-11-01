بوكايو ساكا: رامسديل احدث فرقاً كبيراً في ارسنال هذا الموسم

اشاد الدولي الانجليزي بوكايو ساكا بزميله في الفريق “آرون رامسديل” لبدايته الرائعة في آرسنال هذا الموسم، ويعتقد أن حارس المرمى أحدث “فرقًا كبيرًا” مع الجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثيرت الدهشة في الصيف عندما وافق آرسنال على صفقة تصل قيمتها في النهاية إلى 30 مليون جنيه إسترليني مع شيفيلد يونايتد لصالح رامسديل، لكن حارس المرمى تألق حتى الآن، واثبت علو كعبه في ملعب الامارات.

وكان حارس المرمى، رجل المباراة خلال فوز أرسنال بثنائية على حساب ليستر سيتي في مباراة يوم السبت، وتصدى لعدد من الكرات بطريق ممتازة ليواصل سجل ارسنال الخالي من الهزائم في جميع المسابقات إلى تسع مباريات.

وقال ساكا بعد المباراة حول تصدي حارس مرمى ارسنال لكرة ثابتة من جيمس ماديسون بطريقة مثيرة للاعجاب “من وجهة نظري، كان هدفًا بنسبة 100 في المائة، ثم تصدى له. التصدي الثاني، اعتقدت أنه سيكون هدفًا مرة أخرى وأنقذنا مرة أخرى.”

وتابع “لا أعرف كيف أنقذها، ثم أنقذها مرة أخرى. ارفع القبعة له. لقد كان أفضل لاعب لدينا اليوم واستحق ان تبقى شباكه نظيفة.”

وأكمل الجناح الانجليزي عن حارس مرماه “إنه فقط يفاجئ الجميع وهو في حالة جيدة. آمل فقط أن يتمكن من الاستمرار على هذا المنوال لأنه يحدث فرقًا كبيرًا ”

وأردف قائلاً “ويمكننا أيضًا الدفاع بشكل جيد. ربما كنا نتلقى الاهداف في الموسم الماضي في هذه المباراة، لكننا اليوم تعمقنا كثيرًا.

وزاد “بالطبع، قام آرون رامسديل بعمل رائع بالنسبة لنا وأنقذنا عدة مرات، لكن الفضل يعود إلى الدفاع أيضًا لأنهم يفعلون المعجزات من أجلنا.

وختم بالقول “أعتقد أن هذا شيء يمكننا أن نفخر به. من الواضح في الشوط الثاني أنهم (ليستر) غيّروا طريقة لعبهم، لذلك جعل الأمر صعبًا علينا. رامز ساعدنا كثيرًا في المرمى، لكن المدافعين الأربعة وكل من في المقدمة قدموا أداءً جيدًا حقًا للمساعدة في الحصول على الشباك النظيفة.”