لاعبي نادي واتفورد - صور Reu يحقق نادي واتفورد بشأن إدعاءات حول ترديد الجماهير هتافات مناهضة للمثليين خلال المواجهة أمام ضيفه ساوثهامبتون أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأفادت تقارير بأن الواقعة حدثت خلال المباراة التي خسرها واتفورد بهدف دون رد على ملعب فيكارج رود. وذكر واتفورد في بيان اليوم الإثنين “نحن على علم بواقعة الهتافات المناهضة للمثليين خلال مباراة السبت”. وأضاف البيان “تحدثنا إلى المشجعين الذين أبلغوا عن هذا الأمر ونعمل معهم لتحديد الأفراد المسؤولين”.

كانت هذه تفاصيل خبر هتافات ضد المثليين تسبب مشكلة لإدارة نادي واتفورد الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.