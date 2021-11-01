شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولشاير: أستمتع بالانتقادات ولم نحل المشاكل رغم الفوز على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الإثنين إنه استمتع بالانتقادات ولم ينزعج من التعليقات القاسية التي أعقبت بعض العروض الأخيرة لفريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعرض سولشاير لانتقادات شديدة عقب بداية متعثرة للموسم، لكنه خفف بعض هذه الضغوط بالفوز 3/0 على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي.

وقال المدرب النرويجي قبل رحلة مانشستر يونايتد لمواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء: ”النقد قد يجعلك تشك في نفسك أو تقف مع نفسك وتراجع الأمور، أستمتع دائما بالنقد“.

وأضاف: ”الصحفيون والنقاد والخبراء وظائفهم مختلفة لكن وظيفتهم جميعا إبداء رأيهم ولست هنا للقتال معهم“.