أولمبي الأخضر يلاحق أفضل ثان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما عن الفوز بعدد جيد من الأهداف حينما يواجه في الواحدة ظهر اليوم نظيره البنجلاديشي في العاصمة الأوزبكية طشقند، بختام مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في أوزبكستان.

ولن يكون أمام الأخضر الأولمبي سوى فرصة التأهل عن طريق أصحاب أفضل مركز ثان في المجموعات بعد أن طار المنتخب الكويتي بالبطاقة المؤهلة مباشرة للنهائيات بفوزه على بنجلاديش والسعودية.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل 4 منتخبات كأفضل أصحاب المركز الثاني، ينضم إليهم منتخب أوزبكستان (المضيف)، ليكون عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات 16 منتخبا.

أما المنتخب السعودي، فتعادل في المباراة الأولى أمام أوزبكستان 1/1 ثم خسر الثانية أمام الكويت، وحسب نظام البطولة فإن سجله يبقى خاليا من النقاط لعدم احتساب نتائج فرق المجموعة أمام منتخب أوزبكستان الذي يشارك وديا بعد أن تأهل للنهائيات بصفته المستضيف.

وينتظر أن يتدارك المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري الأخطاء السابقة التي أدخلت الفريق في هذه الورطة، حيث يتوقع أن يدفع بتشكيلة يغلب على عناصرها الطابع الهجومي مع المحافظة على نظافة مرماه، ليساعده ذلك في المفاضلة التي ستتم من أجل تسمية أفضل الثواني في المجموعات الأخرى.

المجموعة الأولى

تأهل منتخب قطر برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 5 نقاط لسوريا، و4 لليمن وسريلانكا دون رصيد.

المجموعة الثانية

تأهلت إيران برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 نقاط لطاجيكستان، و3 للبنان ونيبال دون رصيد.

المجموعة الثالثة

تصدر العراق وتأهل برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للبحرين والمالديف دون رصيد (أنهى مبارياته).

المجموعة الرابعة

تصدرت الكويت وتأهلت برصيد 6 نقاط من مباراتين، في حين ما زال رصيد السعودية وبنجلاديش خاليا من النقاط، لعدم احتساب نتائج أوزبكستان.

المجموعة الخامسة

تأهلت الإمارات برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الهند وقرغيزستان و3 لعمان.

المجموعة السادسة

تصدر الأردن وتأهل برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لتركمانستان، ونقطة لفلسطين.

المجموعة السابعة

تأهلت أستراليا بفوزها مرتين على إندونيسيا (المجموعة ضمت فريقين فقط).

المجموعة الثامنة

تصدرت كوريا الجنوبية برصيد 9 نقاط من 3 مباريات وتأهلت، مقابل 4 نقاط لكل من سنغافورة وتيمور الشرقية، والفلبين دون رصيد.

المجموعة التاسعة

تقتسم فيتنام وميانمار الصدارة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة لكل منهما (الصين تايبيه أنهى مبارياته دون رصيد).

المجموعة العاشرة

تصدرت ماليزيا وتأهلت برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 5 نقاط لتايلاند و3 للاوس ونقطة لمنغوليا.

المجموعة الحادية عشرة

تأهلت اليابان برصيد 6 نقاط، تليها كمبوديا 3، فيما بقيت هونج كونج وكوريا الشمالية دون رصيد.