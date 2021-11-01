شكرا لقرائتكم خبر محليان فقط ضمن قائمة هدافين من 24 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تزال حاسة اللاعب المحلي التهديفية ضعيفة مقارنة بنظيره الأجنبي، حسب ما أثبتته الجولات الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم لاعب وسط الشباب هتان باهبري إلى لاعب وسط الرائد رائد الغامدي في قائمة من 24 لاعبا يشكلون قائمة هدافي الدوري الذين تمكنوا من تسجيل أكثر من 3 أهداف بعد مضي 10 جولات، حيث سجل كل منهما 3 أهداف.

وفرض لاعب الاتحاد، الدولي المصري أحمد حجازي نفسه كمدافع وحيد في قائمة الهدافين التي سيطر عليها المهاجمون بواقع 10 لاعبين أولا، ثم لاعبو خط الوسط (9 لاعبين).

ويتصدر القائمة مهاجم الشباب، النيجيري أوديون إيغالو برصيد 9 أهداف، يليه مهاجم التعاون، الكاميروني ليندر تاوامبا (8 أهداف)، ومهاجم ضمك الأرجنتيني إيميليو زيلايا (7 أهداف).

ويتشارك 14 لاعبا في تسجيل كل منهم 3 أهداف، و5 لاعبين يتشاركون الرقم 5 من واقع تسجيل كل منهم 5 أهداف.

قائمة الهدافين حتى 3 أهداف:

9: مهاجم الشباب أوديون إيغالو

8: مهاجم التعاون ليندر تاوامبا

7: مهاجم ضمك إيميليو زيلايا

6: مهاجم الفيحاء رامون لوبيز

5 : لاعب وسط الرائد كريم البركاوي، لاعب وسط النصر أندرسون تاليسكا، مهاجم الاتحاد روماريو دا سيلفا، مهاجم الفيصلي جوليو تافاريس، مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز.

4: مهاجم أبها ميتشيل تي فريدي

3: لاعب وسط الحزم أولا جون، لاعبا وسط الشباب هتان سلطان باهبري إيفر بانيجا، مهاجما النصر، عبدالرزاق حمد الله وفينسيت أبوبكر، لاعب وسط الرائد رائد الغامدي، مهاجم الأهلي عمر السومة، مدافع الاتحاد أحمد حجازي، لاعب وسط الفتح غوستاف ويخايم، لاعب وسط الفيصلي رومان أمالفيتانو، مهاجم الاتفاق روبين كايسون، لاعب وسط الاتحاد إيجور كورونادو، مهاجم أبها سعد بقير، لاعب وسط ضمك ميجو كاكتاس.